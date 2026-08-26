Названы самые экономичные гибриды в России

Эксперт Блинов назвал 5 самых экономичных премиальных гибридов на рынке РФ

Пятерка гибридных кроссоверов премиум-класса – Voyah Free, Li L6, Li L7, Aito Seres M7 и Exeed Exlantix ET – входит в число самых экономичных на российском рынке. Такой список озвучил директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.

Особое внимание эксперт уделил Voyah Free. «Один из самых выгодных автомобилей с точки зрения полной стоимости владения в премиальном сегменте – Voyah Free. Последовательная гибридная схема позволяет большую часть городских поездок совершать на электротяге, существенно снижая расходы на топливо», – подчеркнул Блинов.

Что касается Li L6, то его специалист назвал одним из самых рациональных решений среди премиальных гибридов для повседневной езды. Последовательная гибридная установка здесь дает преимущества электромобиля, но при этом оставляет внушительный запас хода.

Чуть более просторный семейный Li L7 тоже заслужил похвалу. По словам Блинова, у него отличная топливная экономичность, высокий комфорт и хорошая ликвидность на вторичном рынке. Aito Seres M7, в свою очередь, интересен удачным балансом между расходом топлива, комфортом и затратами на обслуживание.

А замыкает пятерку Exeed Exlantix ET: современная гибридная силовая установка обеспечивает низкие эксплуатационные расходы. Причем официальное присутствие бренда в России делает сервис более прогнозируемым, чем у машин, ввезенных по параллельному импорту.

«За рулем» недавно рассказал о другом гибридном кроссовере.