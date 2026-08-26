Evolute обновил «прайс» i-Space 4x4

Гибридный кроссовер Evolute i-Space 4x4 в России лишился скидки 175 тыс. рублей

Российский бренд Evolute скорректировал прайс-лист на гибридный кроссовер i-Space 4x4 – из него исчезла прямая скидка в 175 000 рублей. Машина стала дороже почти на 5%.

Раньше полноприводный пятиместный «гибрид» без учета льгот можно было взять за 3 715 000 рублей – именно столько получалось после вычета скидки. Рекомендованная розничная цена при этом осталась прежней: 3 890 000 рублей.

Правда, есть способ сэкономить и больше. Если оформить автокредит в банке, участвующем в госпрограмме, субсидия составит 35% от РРЦ – но не свыше 925 000 рублей. Тогда тот же Evolute обойдется в 2 965 000 рублей.

Стоимость и условия льготного кредита

Продажи полноприводной модификации i-Space начались еще в январе. Производят этот кроссовер, как и другие модели марки, на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. За задние колеса отвечает дополнительный электромотор, а электроника сама распределяет момент между осями в зависимости от дорожной ситуации.

Силовая установка – гибридная, с отдельным электродвигателем на задней оси. Электрическая часть выдает 367 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента.

Evolute i-Space 4x4

Питается все это от литий-железо-фосфатной батареи емкостью 25,1 кВт·ч. При полной зарядке батареи и заправленном под завязку 50-литровом бензобаке машина может проехать до 1000 километров по циклу WLTC. Средний расход топлива – всего 5,6 литра на 100 км.

Зарядка, цены на i-Joy и планы бренда

Кроссовер поддерживает быструю зарядку постоянным током через разъем CCS2, а медленную – через Type2. Пополнить запас энергии с 30% до 80% можно всего за 20 минут.

Evolute i-Space 4x4

Кстати, в августе Evolute уже поднимал цены на другую модель – электрический i-Joy второго поколения. Обе комплектации прибавили по 150 000 рублей, что соответствует росту на 4,7-5%. Кроме того, по ранее опубликованной информации, в ближайшей перспективе линейка пополнится электрическим кроссовером i-Sky, а также его гибридной версией.

Ранее «За рулем» рассказывал о более доступной версии кроссовера Geely Coolray .

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