Geely Coolray появился в РФ в более доступной версии

Geely Coolray получил комплектацию «Спорт» за 2,77 млн рублей

Кроссовер Geely Coolray, выбывший из линейки марки в конце прошлого года и возвратившийся в Россию в мае с обновленной внешностью, теперь доступен в более дешевом исполнении « Спорт». Раньше модель продавалась только в единственной комплектации «Эксклюзив» по цене 2,94 млн рублей. Новая модификация обойдется в 2,77 млн рублей – на 170 тысяч меньше прежней.

Geely Coolray

Правда, дешевизна достигается за счет отказа от ряда опций. Из списка исчезли панорамная крыша с люком, электрорегулировки водительского сиденья, задний подлокотник с подстаканниками, многоцветная подсветка интерьера в дверях, беспроводная зарядка для смартфона, комплекс ассистентов (включая адаптивный круиз-контроль), система кругового обзора, электрообогрев лобового стекла и электропривод пятой двери. Вдобавок отделка интерьера и солнцезащитные козырьки стали проще.

Зато в оснащение входят светодиодная оптика, 18-дюймовые колесные диски, красные тормозные суппорты, спортивный диффузор, рейлинги на крыше, крупный спойлер с логотипом S, пакет зимних опций, бесключевой доступ, однозонный климат-контроль, аудиосистема с шестью динамиками, камера заднего вида с парктрониками, цифровая приборная панель диагональю 8,8 дюйма, медиасистема с экраном 14,6 дюйма и комплекс основных систем безопасности.

Geely Coolray

Под капотом изменений нет: все тот же четырехцилиндровый турбодвигатель объемом 1,5 литра (147 л.с., 270 Нм), работающий в паре с роботизированной трансмиссией. Заявленный средний расход топлива – 6,5 литра на 100 км в смешанном цикле. Кстати, цветовая палитра кузова расширилась: к «лиловому перламутру», «белому» и «серому металлику» добавились «серебристый металлик» и «красный».

О том, что Geely переписывала цены, «За рулем» уже рассказывал.

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