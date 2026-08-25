Geely переписала цены на свои авто в России

В РФ второй раз за месяц подорожали кроссоверы Geely Coolray, Cityray и Okavango

В августе Geely снова скорректировала цены на российском рынке – во второй половине месяца три кроссовера прибавили в стоимости. Coolray подорожал на 30 тысяч рублей, Cityray – на 55 тысяч, Okavango – на 25 тысяч во всех комплектациях. Это уже второй скачок цен за месяц: в начале августа «Автоновости дня» зафиксировали повышение на 7-40 тысяч рублей в зависимости от версии.

Цены на модели выглядят так. Coolray в единственной комплектации «Эксклюзив» теперь стоит 2 944 990 рублей. Cityray доступен в четырех исполнениях: «Комфорт» – 2 924 990, «Люкс» – 3 174 990, «Флагман» – 3 314 990, « Спорт» – 3 354 990 рублей. Трехрядный Okavango – в двух: «Люкс» – 3 804 990 и «Флагман» – 4 025 990 рублей.

Напомним техническую начинку актуального Coolray. Под его капотом – 1,5-литровая бензиновая турбочетверка, выдающая 147 лошадиных сил. В паре с ней работает семиступенчатый преселективный робот с двойным «мокрым» сцеплением, привод исключительно передний. Кстати, именно эта модель вернулась на российский рынок в мае.

Geely Coolray

Похожий силовой агрегат установлен и на Cityray, хотя именно этот кроссовер подорожал сильнее остальных. Здесь тоже 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с., та же роботизированная коробка, привод – только передний.

Примечательно, что в базовой комплектации Cityray остается самым доступным «входным билетом» в линейку Geely.

Geely Citiray

Okavango – единственный трехрядный кроссовер в российском модельном ряду бренда. Он оснащается безальтернативной 2,0-литровой турбочетверкой мощностью 200 лошадиных сил, работающей в паре с семиступенчатым роботом с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привода здесь также только передний.

Geely Okavango

До августовских повышений Geely поднимала цены в июле: тогда Coolray в единственной комплектации и другие модели в версиях выше базовой подорожали на 5 тысяч рублей.

О грядущем росте цен на автомобили этой осенью «За рулем» уже рассказывал.

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