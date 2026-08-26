Российская «Буханка» за 4 миллиона: что умеет кемпер, который продают в Европе?

УАЗ Буханка 2.7 Trophy DC (Jubilee) 2021 года: кемпер за 42,5 тысячи евро продают в Нидерландах

Легендарный российский внедорожник, превращенный в дом на колесах, выставлен на продажу в Нидерландах. Как выяснил портал 110km.Ru, за УАЗ Буханку 2.7 Trophy DC (Jubilee) 2021 года выпуска владелец хочет выручить 42,5 тысячи евро – по нынешнему курсу это примерно 4,15 млн рублей. Сумма сопоставима со стоимостью нового электрического кроссовера.

Внедорожный кемпер укомплектован по высшему разряду. На крыше размещен вместительный тент, который превращается в спальное место за считанные минуты, а в довесок к нему идут маркиза и отдельная палатка от Dare To Be Different. Внутри оборудована полноценная зона отдыха – здесь можно перекусить, расслабиться после маршрута или занять себя настольными играми вечером.

Практичность машины продумана до мелочей. Сзади установлена выдвижная кухня, а по всему салону распределены отсеки для одежды, снаряжения и прочей поклажи. Модуль с солнечными батареями на крыше дает дополнительную автономность, так что зависимость от кемпинговой инфраструктуры отпадает сама собой – даже в самой глуши можно жить с комфортом. Подобный набор опций для стандартной «Буханки» редкость, что делает эту машину лакомым кусочком для автотуристов.

Продавец утверждает, что машина проходила все регламентные работы вовремя, а к технической части претензий нет. Похоже, это тот случай, когда покупатель получает не просто средство передвижения, а готовый инструмент для путешествий без условностей.

УАЗ «Буханка» выпускается с 1965 года и за это время заработала репутацию неприхотливого и хорошо приспособленного для бездорожья аппарата. За шесть десятилетий появилось множество версий – от экспедиционных до кемперных, и интерес к ним в мире не угасает. Универсальность и сравнительно невысокая цена удерживают модель в числе фаворитов у искателей приключений, даже несмотря на почтенный возраст конструкции.

О том, на что способен на бездорожье Tank 400, «За рулем» уже рассказывал.

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