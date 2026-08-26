Загнали на бездорожье Tank 400 — рассказываем, на что он способен!

Эксперт «За рулем» рассказал о кузове и раме внедорожника Tank 400

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Кузов автомобиля будто высекли из цельного куска породы. Добавили обвес, вклеили стекла и поставили на колеса. Получился суровый внедорожник, способный на многое – как на ровном асфальте, так и на жестком бездорожье. Основой служит рама лестничного типа увеличенной жесткости. Пол, двери и крыша дополнительно усилены. Доля высокопрочных сталей в конструкции более 75%.

На автомобиле все подготовлено для установки фаркопа. Тащить за собой Tank 400 может 2,5 тонны, если прицеп с тормозами. Главное, чтобы сцепное устройство прицепа выдержало разгон до сотни меньше чем за 10 секунд.

Большой тест-драйв внедорожника Tank 400 – в новом материале «За рулем»!