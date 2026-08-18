Рамный внедорожник Tank 400 — тест-драйв в самых суровых условиях

245 л.с., клиренс 23 см, рама, понижайка: покоряем карьер с внедорожником Tank 400

Водитель проезжающего БелАЗа вывернул шею! Что мы на легковом автомобиле делаем в асбестовом карьере?

Стоп! Это не легковушка, а рамный внедорожник Tank 400! И, кстати, в этом году он стал победителем Гран-при «За рулем» в категории «Внедорожники»!

Так что мы специально поехали испытать его туда, куда доступ обычным автомобилям заказан. В настоящий действующий карьер глубиной 350 м. Эпическое место, гигантская выработка длиной 11 км рядом с городом Асбест в Свердловской области.

Суровые условия, суровая техника – что может быть лучше для теста настоящего внедорожника! Tank 400 здесь не теряется: почти 5 метров в длину, постоянный полный привод, понижающая передача и все блокировки.

Карьер Баженовского месторождения видно из космоса. Длина 11 км и 2,5 км в поперечнике. А глубина достигает 350 метров!

Монолит снаружи

Кузов автомобиля будто высекли из цельного куска породы. Добавили обвес, вклеили стекла и поставили на колеса. Получился суровый внедорожник, способный на многое – как на ровном асфальте, так и на жестком бездорожье.

Основой служит рама лестничного типа увеличенной жесткости. Пол, двери и крыша дополнительно усилены. Доля высокопрочных сталей в конструкции более 75%.

На автомобиле всё подготовлено для установки фаркопа. Тащить за собой Tank 400 может 2,5 тонны (если прицеп с тормозами). Главное, чтобы сцепное устройство прицепа выдержало разгон до сотни меньше чем за 10 секунд.

А как внутри?

Как и снаружи (например, на колесных арках), внутри много ничем не прикрытого крепежа. Тем самым подтверждается, что на кочках ничего не заскрипит и не отвалится. Всё прикручено намертво.

По современным меркам у 400‑й модели много физических клавиш. Чего стоит «клавиатура» под центральным дисплеем, которая полностью управляет климат-контролем! Пусть и не в современном тренде, зато очень удобно.

В мультимедиа с 16‑дюймовым экраном встроены онлайн-сервисы Яндекс Авто.

Дизайн в духе старых классических внедорожников вовсе не означает, что Tank 400 – пришелец из прошлого. Листая меню мультимедийной системы, натыкаюсь не только на кучу полезных и занятных опций, но и на установленные онлайн-сервисы Яндекс Авто. Для смартфонов есть два слота под беспроводную зарядку – чтобы водитель и пассажир не спорили, кому первым заряжать гаджет.

На приборную панель можно вывести информацию о работе трансмиссии. Трехзонным климат-контролем можно управлять как кнопками, так и через меню. Есть полный набор обогревов, включая руль и лобовое стекло.

Удобная посадка – как спереди, так и сзади. Даже съедающая пространство панорамная крыша не помешала.

Передние сиденья оснащены не только вентиляцией, но и массажем.

На втором ряду – просторно и комфортно. Для пассажиров предусмотрен отдельный блок климат-контроля.

Для комфорта задних пассажиров предусмотрен отдельный климат-контроль. Из дефлекторов идет не только прохладный, но еще и чистый воздух. Климатическая система внедорожника Tank 400 оснащена контролем качества воздуха с фильтром улавливания твердых частиц по классу N95.

Багажник вмещает 566 литров. А если сложить сиденья второго ряда, полезный объем увеличивается почти втрое.

Только вперед

Tank 400 готов заехать туда, где у непривычного к серьезному бездорожью водителя случится шок. Любопытно, что количество основных режимов движения совпадает с числом граней гайки-шайбы на центральном тоннеле.

Запас прочности ходовой потрясающий – глубокие ямы ей нипочем. Отдельное удовольствие: мчать по гравийке в раллийном режиме.

Вся эта электроника не для проформы. Она реально работает. Как и ассистент спуска с горы или внедорожный круиз-контроль. Но и без них Tank 400 даже в самых суровых условиях не пропадет.

Ведь в арсенале внедорожника: двухлитровый турбомотор мощностью 245 сил, классический девятиступенчатый автомат, понижающая передача, рама и задний мост. Под металлической защитой больше 23 см до земли, оба дифференциала блокируются.

Мне пришлось спуститься на самое дно карьера, чтобы найти участки, где всё это пригодится. Несмотря на дорожные шины, Tank 400 уверенно едет туда, куда точно не полезешь на обычном кроссовере. Я увлекся, пролетел нужный поворот и уперся в тупик, заваленный породой. Проход оказался настолько узким, что даже с системой кругового обзора развернуться сложно.

Выручил «танковый разворот». В этом режиме блокируется внутреннее заднее колесо. И внедорожник разворачивается буквально на пятачке – радиус поворота сравним с длиной автомобиля.

Козырь против бездорожья

Tank 400 – не просто внедорожник с громким именем. Квадратный, технологичный и бескомпромиссный – он ломает стереотипы о том, что большой и умный не может быть по-настоящему суровым.

Асфальт? Для него это комфортная и одновременно скучная дорога. Настоящая жизнь внедорожника Tank 400 начинается там, где кончается цивилизация.

Реклама|ООО «Грейт Волл Мотор Рус», ИНН 7729763331|erid F7NfYUJCUneVdwrGZDBq