Китайские электрокары Audi начали продавать в Германии по серым схемам

Audi E5 Sportback и E7X из КНР попали на рынок Германии в обход дилеров

Электрокары Audi, создававшиеся исключительно для китайского рынка, добрались до Германии. Речь о лифтбеке E5 Sportback и кроссовере E7X – модели вовсе не планировали продавать в Европе.

Ввозом занялись независимые продавцы, сообщает Autohome. Схема такая: машины закупают в КНР, привозят в ФРГ, проводят сертификацию и лишь затем предлагают покупателям. Официальная дилерская сеть Audi в этой цепочке не участвует, так что электрокары попадают на немецкий рынок в обход бренда.

За доставку, растаможку и адаптацию, естественно, приходится доплачивать – вот и получается, что цены в Германии вдвое выше китайских. E5 Sportback на родине стоит от $30,5 тыс. (примерно 2,5 млн рублей по курсу на 26.08). В Германии за него просят около $60 тыс. (около 5 млн рублей). E7X в Китае оценивается в $40,1 тыс. (около 3,4 млн рублей), а германские продавцы рассчитывают получить за него примерно $73 тыс. (около 6,1 млн рублей).

И все равно, даже после всех наценок, китайские Audi дешевле некоторых официальных моделей в Германии. Взять хотя бы S6 Sportback e-tron – его оценивают почти в $99,5 тыс. (около 8,4 млн рублей).

О том, как необычные автомобили оказываются в Европе, «За рулем» уже рассказывал.

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