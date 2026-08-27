В РФ появится 5 новых отечественных кроссоверов: подробности

Компания Esteo представила в Москве кроссоверы Exlantix ET8 и V27

В Москве официально показали два новых кроссовера Esteo – Exlantix ET8 и V27, который раньше назывался iCaur V27. Вместе с премьерой компания обнародовала дорожную карту до 2028 года – и она оказалась насыщенной.

Ставка сделана на гибриды, и подготовка уже идет: сотрудники всех дилерских центров в России прошли обучение по обслуживанию таких машин. Первой новинкой станет кроссовер сегмента D, который доедет до клиентов до конца 2026-го.

Следующий год обещает быть богатым. Сначала выйдет обновленный Esteo Exlantix ET, который и сейчас отлично продается: по информации компании, это самый популярный новый автомобиль дороже 5 млн рублей. Затем в «квадратной» внедорожной стилистике появится V25 – его недавно выставляли на автосалоне в Чэнду. Технически он типичен для марки: 1,5-литровый турбомотор работает генератором, два электродвигателя выдают в сумме свыше 450 л.с., а тяговая батарея позволяет проехать на электричестве до 210 км.

Esteo Exlantix ET

Тогда же стоит ждать и флагманский EX9 с граненой внешностью. Правда, топ-модель Exlantix ET8 он не заменит – просто встанет на ступеньку выше.

Esteo Exlantix ET8

К 2028-му компания закончит формирование «внедорожной» V-серии: к V25 и V27 добавится более крупный V29. А вот спортивного седана Exlantix ES в планах нет – он не вписывается в чисто кроссоверную идеологию Esteo, что, пожалуй, немного жаль.

Esteo V27

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