Mitsubishi рассказала о готовящемся расширении модельного ряда

Компания Mitsubishi выпустит внедорожный Outlander и новый пикап

Японский автопроизводитель Mitsubishi анонсировал расширение модельного ряда в США и заодно опубликовал тизер с грядущими новинками. На изображении можно разглядеть, какие машины марка готовит к выходу на американский рынок.

Как заявил представитель компании, к началу 2027 года линейка в США разрастется до шести моделей. Первым на очереди – новый кроссовер Eclipse Sportback, который построят на базе Nissan Leaf. Что касается внедорожной модификации Outlander, ее покажут в первом квартале следующего года; название версии держат в секрете.

На тизере, кроме того, заметен пикап. Ранее сообщалось, что компактный грузовик Mitsubishi разрабатывает вместе с Nissan, так что новинка, вероятно, получит рамную конструкцию и бензиновый двигатель. Впрочем, не исключен и гибрид.

Еще на изображении присутствуют два внедорожника. Один отличается квадратными формами и почти вертикальной передней частью, второй, судя по всему, – новый Pajero, презентацию которого назначили на 2 сентября. Правда, до американских дилеров эти модели доберутся не раньше 2030 года, а точные сроки старта продаж пока не озвучены.

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