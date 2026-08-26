Внутри нового Hyundai Palisade можно встать почти в полный рост

Компания Hyundai выпустила обновленный Palisade

Южнокорейские дилеры начали принимать заказы на Hyundai Palisade 2027 модельного года. В гамме появились три новых исполнения, хотя, по сути, техника не изменилась. Стартовая цена – 44,78 млн вон, что по курсу равняется 2,73 млн рублей.

Первая новинка – версия High Roof. Она приподнимает кузов на 240 мм, до 2005 мм, так что в салоне стало заметно просторнее. Снаружи эту модификацию выдают черные молдинги и новые 21-дюймовые колеса, а внутри – электронная система управления подвеской, выдвижные светильники для чтения и 21,4-дюймовый экран для задних пассажиров.

Hyundai Palisade High Roof

За доплату к обновленному Palisade доступен пакет VIP Package 2. В него входят многофункциональная консоль для второго ряда с беспроводными зарядками, ультрафиолетовая стерилизация салона, очиститель воздуха, подогреваемые и охлаждаемые подстаканники, а также премиальные коврики.

Hyundai Palisade Black Ink

Вторая комплектация Black Ink построена на базе Calligraphy. У нее черный кузов и переработанный интерьер. Третья версия, XRT, нацелена на бездорожье: здесь стереосистема Bose, 20-дюймовые диски, вентилируемые кресла второго ряда и багажник на крыше.

Во всех версиях Palisade сохранены 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, интеллектуальный круиз-контроль на основе навигации, помощник при движении по шоссе, система предотвращения столкновений с мониторингом мертвых зон, панорамный изогнутый дисплей и другие опции.

Hyundai Palisade XRT

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