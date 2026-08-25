Новая версия кроссовера Jeland J7 — подробности и цена

Кроссовер Jeland J7 «Престиж +» появился у дилеров по цене от 3 049 000 рублей

Российский бренд Jeland представил обновленную комплектацию J7 – «Престиж +». Она доступна с передним или полным приводом и уже появилась у дилеров.

В новой версии усилили акцент на удобстве: добавлены 19-дюймовые диски, электропоясничная поддержка и память настроек кресла с зеркалами. Переднеприводная модификация получила дополнительные помощники – автопереключение света и систему для пробок.

Под капотом – турбомотор 1,6л. В версии 4х2 он выдает 150 л.с. и тратит 7,1 л на 100 км, в полноприводной – 186 л.с. и 8,1 л.

Среди деталей комфорта: панорамная крыша, бесконтактный багажник, медиаэкран 13,2 дюйма и камеры 360° с обзором 540°. Зимний пакет греет все сиденья, руль и стекла.

В оснащение также вошли акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла, которые существенно снижают уровень шума в салоне на высокой скорости. Атмосферная подсветка интерьера с несколькими цветовыми сценариями позволяет настроить внутреннее пространство под настроение, а беспроводная зарядка для смартфона и аудиосистема с восемью динамиками делают поездку еще комфортнее.

За безопасность отвечает комплекс интеллектуальных ассистентов: адаптивный круиз-контроль следит за дистанцией, система мониторинга слепых зон предупреждает о скрытых автомобилях, а ассистент удержания в полосе помогает оставаться в выбранном ряду.

Гарантия на новинку составляет 3 года или 100 000 км пробега.

Стоимость – от 3 049 000 рублей за передний привод и от 3 349 000 – за полный. Новинка уже ждет первых владельцев в салонах бренда.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте