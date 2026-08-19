Представлен прототип нового кроссовера российского бренда

В Петербурге прошел показ прототипа нового флагманского кроссовера Jeland J8

Флагманский кроссовер Jeland J8 – пока в качестве прототипа – стал одним из экспонатов празднования 30-летия партнерских отношений России и Китая, прошедшего в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга 14 августа.

Сообщается, что модель получит 2,0-литровый турбомотор на 249 л.с., интеллектуальный полный привод с функцией управления вектором тяги, а также адаптивную подвеску с электронноуправляемыми амортизаторами. Jeland J8 станет третьей моделью, выпускающейся на площадке «АГР» в Шушарах (бывший завод General Motors) после уже вышедших на рынок Jeland J6 и Jeland J7. Обе являются копиями китайских Jaecoo с соответствующими индексами.

На мероприятии в Северной столице показали и эти младшие модели: недавно стартовавший в продажах J7 и совсем свежую полноприводную версию J6. Что касается флагманской «восьмерки», сроки ее запуска пока не раскрываются.

Ранее «За рулем» рассказал, сколько стоит полноприводный Jeland J6 у дилеров.