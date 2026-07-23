Доступный кроссовер российского производства получил полный привод

Кроссовер Jeland J6 питерской сборки получит модификацию с полным приводом

Буквально пару недель спустя после старта продаж моноприводного Jeland J6 российский прокси-бренд анонсировал версию Jeland J6 AWD.

Как сообщила пресс-служба, эта модификация будет оснащаться интеллектуальной системой полного привода с электромагнитной многодисковой муфтой, шестью режимами движения и имитацией задней блокировки. Силовой агрегат тоже будет другим: если у переднеприводных машины 1.5 турбо на 147 л.с. работает в связке с 6-ступенчатым роботом, то у Jeland J6 AWD – 1.6 турбо (150 л.с., 275 Нм) в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой.

На первых порах полный привод предложат только в топ-комплектации «Престиж», причем для Jeland J6 AWD она будет расширена колесными дисками нового дизайна, цифровыми приборами 8,88" и более производительным восьмиядерным процессором мультимедийной системы.

Сроки начала продаж и цены объявят позже. Для ориентира: в моноприводном исполнении комплектация «Престиж» стоит 2 649 000 рублей. А самый доступный Jeland J6 (монопривод, комплектация «Актив») обойдется в 2 290 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщил о запуске производства более крупного Jeland J7 – для него полноприводное исполнение предусмотрено сразу.