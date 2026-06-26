Новый кроссовер запущен в производство в Санкт-Петербурге

Завод «АГР» запустил производство второй модели бренда Jeland — это кроссовер J7

В Санкт-Петербурге на заводе «АГР» (ранее – General Motors) стартовало производство полного цикла кроссовера Jeland J7.

Это уже вторая запущенная в производство модель после Jeland J6, а третьей должен стать более крупный кроссовер J8. Все модели – переименованные Jaecoo. В случае с только что вставшим на конвейер Jeland J7 это Jaecoo J7. В рамках адаптации к условиям РФ кузов дополнительно защитили: днище и скрытые полости обрабатываются воском. Кроме того, наносятся дополнительные слои «антигравия» и шумоизоляции.

Выпускаются переднеприводные машины с двигателем 1.6 на 150 л.с., а также полноприводные версии с тем же объемом двигателя, но отдачей в 186 л.с. Пресс-служба новой прокси-марки уже объявила цены: они стартуют от 2 849 000 рублей. Полноприводный вариант обойдется в 3 349 000 рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, какие еще модели пополнят линейку Jeland.