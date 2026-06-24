Jeland показал третью модель — полноразмерный кроссовер питерской сборки

Бизнес–кроссовер Jeland J8 будут выпускать на заводе холдинга «АГР» в Шушарах

Бренд Jeland продолжает расширять свою линейку: официально анонсирована третья модель – полноразмерный флагманский кроссовер J8, относящийся к бизнес–сегменту.

Как и ранее представленные J6 и J7, новинку будут выпускать на мощностях завода холдинга «АГР», расположенного в Шушарах под Санкт-Петербургом.

Внешность кроссовера выдержана в классических для бизнес-класса пропорциях, однако массивный кузов визуально облегчен за счет эффекта «парящей крыши», что придает автомобилю дополнительную динамичность.

Jeland J8

Среди выразительных деталей экстерьера – полностью светодиодная оптика, скрытые выдвижные дверные ручки и крупные 20-дюймовые легкосплавные диски.

Клиренс в 210 миллиметров позволяет кроссоверу оставаться уверенным не только на асфальте, но и на легком бездорожье.

Кресла J8 отделаны натуральной кожей, дополнены вентиляцией и массажем, а для переднего пассажира предусмотрена оттоманка, способствующая полноценному расслаблению в пути.

Автомобиль полностью адаптирован к российскому климату – за поддержание идеального микроклимата отвечает двухзонный климат-контроль, а расширенный зимний пакет гарантирует тепло даже в сильные морозы.

Технологическая составляющая салона представлена изогнутым сдвоенным дисплеем с общей диагональю 24,6 дюйма, быстродействие которого обеспечивает восьмиядерный процессор. Водителю доступен один из самых крупных в классе проекционных дисплеев на лобовое стекло, а дополнительными удобствами служат встроенный видеорегистратор, бесключевой доступ и мощная беспроводная зарядка для смартфона на 50 Вт.

За аудиосопровождение отвечает премиальная система Sony с 14 динамиками.

Безопасность обеспечена расширенным набором из десяти подушек, включая центральную и коленную для водителя, а также боковые для пассажиров второго ряда. Круговой обзор реализован через систему 540 градусов, что существенно облегчает маневрирование в ограниченном пространстве.

Под капотом J8 2-литровый турбодвигатель, развивающий 249 л.с., в паре с семиступенчатой роботизированной КП. Кроссовер оснащен интеллектуальным полным приводом с возможностью управления вектором тяги, а адаптивная подвеска с электронной регулировкой жесткости амортизаторов позволяет подстраивать характер автомобиля под любые дорожные условия.

Семь предустановленных режимов движения дают возможность выбрать оптимальные настройки как для скоростной трассы, так и для серьезного бездорожья, сохраняя при этом уверенность и плавность хода в любой ситуации.

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