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Jeland раскрыла цены и оснащение кроссовера J7

Стоимость среднеразмерного кроссовера Jeland J7 начинается от 2 849 000 рублей

Бренд Jeland представил комплектации и рекомендованные розничные цены на среднеразмерный кроссовер Jeland J7.

Модель предложат в двух версиях: «Комфорт» и «Престиж» (последняя доступна с двумя типами привода). Все модификации оснащаются 1,6-литровым турбомотором и 7-ступенчатым роботом. Мощность двигателя: 150 л.с. для переднеприводных версий и 186 л.с. – для полноприводных.

Комплектация «Комфорт» (2 849 000 руб.) включает: дистанционный запуск, бесключевой доступ, круиз-контроль, задние парковочные датчики, автоматическое включение фар в темное время суток, помощь при спуске и подъеме. В зимний пакет входят обогрев передних кресел, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

«Престиж» в переднеприводной версии (3 049 000 руб.) дополнен панорамным люком, шумоизолирующими передними стеклами, голосовым управлением и беспроводной зарядкой 50 Вт. Также предусмотрены: задержка выключения фар, электропривод сидений и багажника, обогрев второго ряда, система кругового обзора 540°, передние датчики, датчик дождя и мониторинг слепых зон.

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Jeland Jeland J7
Jeland Jeland J7

«Престиж» полноприводный (3 349 000 руб.) получил интеллектуальную систему ARDIS, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и помощь при перестроении, автоматическое управление дальним светом, ассистенты движения в пробках и предотвращения заднего перекрестного столкновения.

Производство Jeland J7 будет налажено на заводе полного цикла в Шушарах (Санкт-Петербург).

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Источник:  Jeland
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