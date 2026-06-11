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Старт продаж нового кроссовера российской сборки — подробности

Цена базовой версии кроссовера Jeland J6 питерской сборки составляет 2 290 000 рублей

Российская прокси-марка Jeland открыла продажи кроссовера J6 в России.

Как «За рулем» сообщал ранее, премьера Jeland J6 прошла в ходе недавно состоявшегося форума ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге. Стартовавшее в апреле производство – на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Фактически Jeland J6 – локализованная копия китайского кроссовера Jaecoo J6. В соответствии с прежним анонсом, Jeland J6 предложен покупателям в трех комплектациях.

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Старт продаж нового кроссовера российской сборки — подробности

Список таков: «Актив» за 2 290 000 рублей, «Комфорт» за 2 499 000 рублей и «Престиж» за 2 649 000 рублей. Под капотом во всех вариантах – 1.5 турбо на 147 л.с. в паре с 6-ступенчатым роботом. Привод – только передний.

Ранее «За рулем» представил полный список летних новинок авторынка.

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