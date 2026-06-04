Новый кроссовер российского бренда — официально представлен

На форуме ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге прошла премьера кроссовера Jeland J6

В ходе форума ПМЭФ-2026 новый российский прокси-бренд Jeland официально представил компакт-кроссовер Jeland J6.

Впрочем, секрета тут никакого нет, суть лишь в «живой» презентации новинки. А вообще известно, что паркетник является клоном Jaecoo J6, который также недавно зашел на российский авторынок. Паритет даже по прайсам: и у близнеца под ником Jeland, и у оригинального Jaecoo цены стартуют от 2,29 млн рублей. В случае с Jeland J6 есть три уровня оснащения: «Актив», «Комфорт» и «Престиж». Максималка стоит 2 649 000 рублей.

Jeland J6: передний привод, 1.5 турбо на 147 л.с. и 210 Н·м, 6-ступенчатый робот

Такие машины уже производятся на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Первые экземпляры Jeland J6 собрали в апреле, после чего сразу стартовала отгрузка в дилерские центры. Их, кстати, немало (по всей видимости, сказались «родственные связи»): более 175 центров в 95 городах, от Калининграда до Владивостока.