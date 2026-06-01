Оцинковка и фаркоп — новинку известной марки подготовили для российского рынка

Эксперт «За рулем» рассказал об адаптации Jaecoo J6 к российским дорогам

Jaecoo J6 – модель, которая внешне напоминает британский Range Rover, и это не совпадение: разработчики открыто признают, что вдохновлялись именно внедорожником из Великобритании. Правда, от некоторых его узнаваемых фишек отказались. К примеру, дверные ручки здесь остались классическими, а не выезжающими – что, кстати, многих порадует.

Салон же получился спорным. Компания, как и многие другие, пошла по пути экономии и установила большой планшет, взявший на себя управление всеми функциями. В итоге мы имеем физическую кнопку для выбора ездовых режимов, а вот у климат-контроля её почему-то нет.

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С точки зрения техник, J6 стоит на платформе T1X, знакомой по многим моделям на российском рынке. Главное отличие от того же Tiggo 4 – сзади здесь многорычажка, а не простая балка. Это сделано с заделом на будущее: полный привод обещают выпустить летом, и конструкция к этому готова.

Под капотом – 1,5-литровый турбомотор Acteco-2 на 147 лошадей. Он уже давно знаком по другим моделям и, по отзывам, считается надёжным. Работает он в паре с 6-ступенчатым роботом.