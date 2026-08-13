Jeland начал продажи полноприводной версии кроссовера J6 в России. Цена известна

Jeland J6 с полным приводом уже продают в России по цене от 2 899 000 рублей

Российский бренд Jeland официально открыл продажи полноприводной версии компактного кроссовера J6.

Новинка доступна исключительно в топ-оснащении «Престиж» – приобрести ее можно как у дилеров, так и через официальный сайт бренда.

Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Крутящий момент в 275 Н·м в сочетании с умной системой полного привода и шестью режимами движения позволяет кроссоверу уверенно чувствовать себя на любом покрытии – от мокрого асфальта до глубокого снега.

Электронная имитация блокировки дифференциала помогает преодолевать проблемные участки, а широкие 235-миллиметровые шины и независимая подвеска дарят плавность хода и уверенное сцепление с дорогой даже в непогоду.

Инженеры учли капризы российского климата: днище и скрытые полости кузова обработаны воском и антикоррозийными составами, а зимний пакет включает обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Для дальних поездок пригодится панорамная крыша площадью 1,45 м² и трансформируемый салон – при сложенных задних сиденьях багажник расширяется до 1180 литров. На крыше можно установить усиленные рейлинги, а сзади – фаркоп для буксировки.

В топовой комплектации кроссовер получил новые легкосплавные диски, шумоизолирующие стекла, вентиляцию кресел и атмосферную подсветку.

Мультимедиа с цифровой приборной панелью работает на мощном 8-ядерном процессоре, а система кругового обзора 540° с функцией «прозрачного шасси» упрощает парковку в стесненных условиях.

Гарантия на автомобиль – 3 года или 100 тысяч км пробега, с последующей техподдержкой еще на 2 года (до 150 тысяч км).

Цена новинки составляет 2 899 000 рублей, модель допущена к работе в такси.

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