Названы причины обязательной мойки машины перед долгой дорогой

Эксперт Хаширов объяснил, зачем мыть автомобиль перед путешествием

Грязная машина – это не просто антипримета. По словам с пециалиста компании TopClean Максима Хаширова, вымытый кузов помогает вовремя заметить повреждения и избежать неприятностей в дороге. На чистой поверхности отлично видны сколы, царапины и трещины на стеклах или фарах, без мытья их легко пропустить.

Слой застарелой грязи вообще коварен: под ним прячутся следы битума, древесной смолы и останки насекомых. Со временем все это въедается в лакокрасочное покрытие и оставляет трудноустранимые разводы. Плюс грязь забивается туда, где влияет на механизмы, – например, соты радиатора, забитые тополиным пухом и мошкарой, заметно ухудшают охлаждение мотора.

После поездки тоже стоит наведаться на мойку. Летом регулярная мойка спасает лак от солнца и дорожной пыли, зимой – от химических реагентов, разъедающих металл. Обязательно промывают днище и колесные арки, а затем машину как следует просушивают: остатки влаги в мороз приведут к примерзанию уплотнителей и замков.

Хаширов напомнил про сезонные нюансы: летом кузов в первую очередь защищают от ультрафиолета, а зимой после снежных дорог нужна особенно тщательная мойка и сушка. Если же после поездки загрязнения серьезные или в работе одного из узлов появились сомнения, лучше не ждать чуда и обратиться к специалистам.

А о том, как правильно осматривать кузов при покупке, «За рулем» уже рассказывал.

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