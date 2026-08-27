Чемодан за полмиллиона и десятки выездов: изнанка профессии автоподборщика

Автоподборщики рассказали, сколько машин проверяют и какое оборудование им нужно

Профессия автоподборщика в России становится все более востребованной, а доходы лучших экспертов позволяют им не знать нужды – однако за этим стоят годы практики, дорогое оборудование и умение брать на себя ответственность за решение клиента.

В среднем специалист, работающий на потоке, проверяет от 60 до 100 автомобилей в месяц – по 3-5 машин ежедневно. Те, кто занимается премиальными авто, осматривают до 50 транспортных средств за тот же период. При этом стоимость одного выезда варьируется от 5 тысяч рублей в регионах до 10 тысяч в Москве, а с учетом дополнительных услуг общий чек может вырасти в разы.

Для работы автоподборщику необязательно иметь профильное образование – важнее любовь к технике и практический опыт. Базовые навыки можно освоить за несколько месяцев, но настоящая экспертиза приходит только с годами.

Оборудование для профессионального подбора стоит недешево: минимальный набор для новичка обойдется примерно в 200 тысяч рублей, а у опытных экспертов чемоданы с приборами могут тянуть на полмиллиона. Диагностические сканеры для премиальных брендов вроде BMW, Mercedes-Benz или Porsche стартуют от 300 тысяч, и этого недостаточно – нужно ещt уметь правильно интерпретировать данные и подключаться к онлайн- сервисам производителей.

Главная ошибка начинающих специалистов – излишняя самоуверенность. Профессионалы советуют честно признаваться клиенту, если в чем-то не уверен, и при необходимости перепроверять автомобиль повторно. Цена ошибки может составить сотни тысяч или даже миллионы рублей для покупателя.

Доход автоподборщика не ограничивается платой за осмотр. Сопровождение сделки, доставка авто, помощь с постановкой на учет и другие услуги могут принести от 5 до 200 тысяч рублей с одного клиента. В итоге рядовой специалист в крупной компании зарабатывает до 300 тысяч рублей в месяц, частный эксперт – от полумиллиона, а специалисты с обширной базой клиентов могут рассчитывать и на большие на суммы.

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