Цена вопроса: как покупка Qashqai с пробегом может вылиться в 250 тысяч непредвиденных расходов

Эксперт Зиновьев перечислил все минусы Nissan Qashqai на вторичке

При выборе подержанного автомобиля часто привлекательная цена оказывается ловушкой, и Nissan Qashqai – яркий тому пример.

Как отмечает эксперт Зиновьев, этот популярный кроссовер таит в себе серьезные риски, особенно на пробегах от 200 тыс. км, а таких машин на вторичном рынке уже более трети от общего числа предложений.

Nissan Qashqai

Главная проблема Qashqai заключается не в кузове – с железом у японцев порядок. Слабое место – трансмиссия, а именно вариатор Jatco JF015E. На первом поколении модели его устанавливали с мотором 1.6, на втором – с двигателем 1.2, и оба этих сочетания эксперт называет сомнительными.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Jatco JF015E, он же X-Tronic, он же CVT7 RE0F11A. Он же DK0 на Renault Arkana и Kaptur. И он же встречается на Ладах Веста и Х-RAY (2019-2022).

В защиту Jatco JF015E сказано немало теплых слов: дескать, проехал 270 тысяч и ничего не сломалось! Но таких случаев примерно один на сотню. Подавляющее большинство владельцев сталкивается с проблемами до 150 тысяч км. И, что самое скверное, во многих случаях ремонт невозможен или нерентабелен – только замена в сборе. Актуальная цена нового агрегата: 230-250 тысяч рублей.

Nissan Qashqai

Особенно критичной эксперт называет начальную версию вариатора, выпускавшуюся до 2015 года. На ней наблюдаются разрушения подшипников входного вала, конусов, солнечной шестерни, планетарного механизма и толкающего ремня. Причины типичны: износ на фоне нечистого масла, перегрев в пробках и колоссальные нагрузки в морозы при недостаточном прогреве.

Позже агрегат модернизировали, однако достоверных данных о том, какие именно модели и партии получили обновленную версию, практически нет.

Предположительно, улучшенные варианты ставили в первую очередь на Nissan, но и после доработки уверенно рассчитывать можно лишь на 100 тысяч км относительно беспроблемной эксплуатации.

Исходя из этого, при покупке Nissan Qashqai с пробегом за 200 тысяч км эксперт советует надеяться только на то, что вариатор уже прошел полноценную замену или капитальный ремонт, и притом недавно.

Впрочем, аналогичные сюрпризы могут ждать и другие автомобили с пробегом – подробнее об этом в полной версии материала.

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