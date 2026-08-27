Geely отказался от новых ДВС, сделав ставку на электромоторы и гибриды

Эксперт Осипов: Почему Geely прекратит разработку новых бензиновых авто

Китайский автопроизводитель Geely официально объявил об отказе от разработки новых бензиновых и дизельных моторов – технологии, которой уже 140 лет. Теперь ставка делается на электрические двигатели и гибридные установки. Прокомментировал это решение автоэксперт Андрей Осипов.

Эксперт напомнил, что любой машине для движения нужна энергия, причем самая доступная и чистая. Такой энергией он считает электрическую, которую, правда, еще нужно научиться вырабатывать на борту.

«Для того чтобы двигаться, нужна энергия, самая доступная, самая экологически чистая. И наиболее востребованная энергия – это электрическая. Вопрос лишь в том, что мы должны ее начать вырабатывать на борту», – пояснил Осипов.

Глобальный переход на электричество сейчас идет по всему миру, и регуляторы активно подталкивают отрасль в эту сторону, ужесточая экологические стандарты. По сути, электромобильность стала ориентиром для многих стран, и автопроизводителям приходится подстраиваться под новые требования.

Впрочем, по мнению эксперта, хоронить современные ДВС рано: «Современные двигатели внутреннего сгорания, на мой взгляд, не отомрут. Посмотрите на подзаряжаемые гибриды, которые сейчас чрезвычайно популярны в России и весьма распространены в Китае. На их борту находится обычный двигатель внутреннего сгорания, который играет роль генератора», – объяснил Осипов.

Именно связка ДВС с батареями и передвижение только на электротяге, подчеркивает Осипов, дают огромный запас хода. Заодно такая схема снимает проблему дефицита зарядной инфраструктуры.

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