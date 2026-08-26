Россияне бросились скупать дизельные машины с пробегом. Какие модели лидируют?

Авто.ру: интерес к дизельным б/у авто вырос на 30%, а средняя цена — до 3,2 млн рублей

В августе 2026 года спрос на подержанные автомобили с дизельными двигателями в России заметно оживился.

По данным свежего исследования Авто.ру, интерес покупателей к таким машинам подскочил сразу на 33% по сравнению с июнем.

При этом рынок отреагировал не только ростом запросов, но и изменением ценников: средняя стоимость дизельного автомобиля с пробегом увеличилась на 6% и достигла отметки в 3,2 миллиона рублей. Параллельно аналитики зафиксировали сокращение объема предложения также на 6%, что лишь подогревает конкуренцию среди покупателей.

В исследовании отмечается, что новая волна интереса к тяжелому топливу на вторичном рынке начала формироваться еще в июле, а к концу лета превратилась в устойчивый тренд.

Львиная доля всех представленных в продаже дизельных машин традиционно принадлежит немецким брендам – на них приходится 47,5%. Заметно скромнее выглядят позиции японских и корейских производителей, которые занимают 16,5 и 14% рынка соответственно.

Чаще всего покупатели в этот период интересовались проверенными временем седанами и внедорожниками. В топ по спросу попали: бизнес-седан BMW пятой серии, кроссовер BMW X5, рамный внедорожник Toyota Land Cruiser, а также практичный Hyundai Santa Fe и надежный Volkswagen Touareg.

Любопытная ситуация складывается и в сегменте новых автомобилей. Здесь лидируют китайские марки, которые пока не представлены на вторичном рынке в сколько-нибудь значимых объемах.

Среди свежих дизельных машин абсолютным лидером покупательских симпатий стал рамный пикап Haval H5. Компанию ему в первой пятерке составили утилитарные и выносливые модели: Foton Tunland V9, Foton Tunland G9, Haval H9 и JAC T9.

Таким образом, интерес к дизелю сохраняется на обоих фронтах, просто покупатели новых машин делают ставку на более доступные и практичные варианты из Поднебесной, тогда как на вторичке по-прежнему ценят европейскую и японскую классику.

О том, во что может вылиться покупка подержанного автомобиля, «За рулем» недавно рассказывал.

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