Geely показала салон гибридного Monjaro и его платформу

144 л.с., запас хода до 130 км: Geely продолжает рассекречивать новый Monjaro

Geely вновь приоткрыла завесу тайны над гибридным Monjaro EM-i – на этот раз в Сети появились официальные снимки новинки. Снаружи машина почти не отличается от привычного бензинового кроссовера, но внутри и по части техники перемены серьезные.

В основе гибрида лежит новая платформа GEA Evo, созданная специально для электрокаров и подключаемых гибридов. Под капотом – 1,5-литровый турбомотор мощностью 144 л.с., которому помогают один или два электромотора. В полноприводной версии второй электромотор отвечает за заднюю ось, за счет чего тяга идет на все колеса. Причем электрическая часть выдает либо 136, либо 272 л.с. в зависимости от комплектации.

Как ожидается, на чистой электротяге авто проедет от 92 до 130 км. Для коротких поездок по городу бензин, скорее всего, вообще не понадобится.

В салоне главное отличие – огромный 15,4-дюймовый дисплей, заменивший собой два экрана, которые ставят в другие версии Monjaro. Центральный тоннель решили сделать минималистичным: тут нашлось место беспроводной зарядке, подстаканникам, паре физических кнопок и стеклянной «шайбе» для управления медиасистемой.

Кстати, есть и необычная деталь: перед передним пассажиром установлена 3D-панель с лазерной гравировкой, на которой выгравирован силуэт горы Килиманджаро. Модель, напомним, названа в честь этой знаменитой вершины.

О том, каким бывает пафосный дизайн салона, «За рулем» рассказывал в тест-драйве кроссовера Volga K50.

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