60 лет Toyota Corolla: особенности юбилейной версии

Toyota представила новую Corolla к 60-летию модели

Юбилейное исполнение Toyota Corolla, посвященное 60-летию модели, публика увидит уже в октябре, когда стартуют продажи. Правда, до этого момента официальные цены останутся неизвестными – в компании их пока не раскрыли. Не озвучен и объем тиража, хотя известно, что он будет ограниченным.

Внешность у спецверсии привычная: серьезных перекроек кузова японцы не делали, ограничившись точечными штрихами. Зато именно они создают праздничное настроение. Corolla 60th Anniversary получила эксклюзивный оттенок кузова, который эффектно контрастирует с черной крышей. Дополняют картину 17-дюймовые десятиспицевые диски и матовая серебристая отделка, протянувшаяся вдоль всего кузова. На кузове также появились наклейки, подчеркивающие принадлежность к юбилейной партии.

Toyota Corolla

В салоне все серьезно: цифровая приборная панель на 12,3 дюйма, сенсорный дисплей диагональю 10,5 дюйма, адаптивный круиз-контроль и система распознавания дорожных знаков. По сути, перед нами топовая комплектация, переодетая в юбилейный костюм.

Техническая начинка – гибрид на базе 1,8-литрового атмосферного мотора в паре с двумя компактными электромоторами. Суммарная отдача достигает 138 лошадиных сил.

Toyota Corolla

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