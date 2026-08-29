Щелковское шоссе разгрузят: Минтранс взялся за проект дублера

Минтранс рассмотрит проект строительства дублера Щелковского шоссе

Правительство поручило Минтрансу изучить предложение ООО «Щелковская платная дорога» о строительстве дублера Щелковского шоссе. Трасса должна соединить Москву с А-107 – Московским малым кольцом, которое все называют «малой бетонкой». Проект хотят реализовать на концессионных условиях, то есть с привлечением частного инвестора.

По сути, новая дорога призвана разгрузить Щелковское шоссе. Минтрансу предстоит оценить, насколько реально заключить концессионное соглашение и на каких условиях это можно сделать.

Щелковское шоссе, напомним, является федеральной трассой А-103 и связывает столицу с Щелково и Московским малым кольцом. Идея построить дублер витает в воздухе уже несколько лет – наконец, дело сдвинулось с мертвой точки.

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