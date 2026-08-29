Щелковское шоссе разгрузят: Минтранс взялся за проект дублера
Правительство поручило Минтрансу изучить предложение ООО «Щелковская платная дорога» о строительстве дублера Щелковского шоссе. Трасса должна соединить Москву с А-107 – Московским малым кольцом, которое все называют «малой бетонкой». Проект хотят реализовать на концессионных условиях, то есть с привлечением частного инвестора.
По сути, новая дорога призвана разгрузить Щелковское шоссе. Минтрансу предстоит оценить, насколько реально заключить концессионное соглашение и на каких условиях это можно сделать.
Щелковское шоссе, напомним, является федеральной трассой А-103 и связывает столицу с Щелково и Московским малым кольцом. Идея построить дублер витает в воздухе уже несколько лет – наконец, дело сдвинулось с мертвой точки.
Ранее «За рулем» рассказал о планах АВТОВАЗа.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать и в MAX