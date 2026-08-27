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АВТОВАЗ раскрыл ключевые задачи на 2027 год

Президент АВТОВАЗа обозначил основные вызовы и задачи на 2026-2027 годы

На 2026-2027 годы АВТОВАЗ наметил несколько крупных задач. Среди них – расширение модельного ряда Lada, рост эффективности производства, повышение качества комплектующих, углубление локализации и перенос НИОКР в Россию.

Президент компании Соколов так комментирует текущую ситуацию с выпуском: «АВТОВАЗ сегодня производит столько автомобилей, сколько возможно продать на нашем рынке, который динамично меняется в силу ряда факторов». Иными словами, объемы напрямую зависят от спроса, а тот не стоит на месте.

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Главная премьера компании в 2026 году – Lada Azimut. Серийное производство кроссовера начнется в сентябре, а до конца года машины должны появиться у дилеров.

О том, почему россияне выбирают Lada, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  пресс-служба АВТОВАЗа
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