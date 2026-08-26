Россияне объяснили, почему покупают автомобили Lada
Почти треть владельцев Lada – 31% – считают марку компромиссом между ценой и качеством. Такой ответ они дали на вопрос «Что для вас значит марка Lada?» в опросе агентства « Автостат».
Почему россияне покупают Lada
Исследование проводили онлайн, в нем участвовали более 500 человек из клубов владельцев Granta, Vesta и Iskra. Для 29,1% респондентов главным аргументом стала цена автомобиля и стоимость владения. Доступность запчастей отметили 18,2% участников, а простоту конструкции и ремонтопригодность оценили 17,4%.
Топ-5 дополняют просторный салон с универсальностью (8,9%) и соотношение цены и качества (8,1%). Так выглядит пятерка основных поводов для покупки.
Кстати, 45,9% нынешних владельцев LADA и раньше ездили на машинах этой марки. У 5,3% респондентов прежним автомобилем был Chevrolet, у 5% – Renault. По 4,6% и 3,6% набрали Kia и Volkswagen соответственно.
Какие марки рассматривают вместо LADA
При покупке нынешней машины чаще всего в качестве альтернативы рассматривали другую Lada – так ответили 40,4% участников. На втором месте оказался Haval (15,4%), на третьем – Kia с 7,7%. Еще 5,7% смотрели на Geely, а 5,1% – на Hyundai.
А вот планы на следующую покупку заметно изменились. Haval обошел Lada: 19,8% против 18,8%. Дальше идет белорусский Belgee с 12,3%, а Geely и Toyota набрали одинаковые 11,9% и замкнули пятерку. Причем тут, как и в вопросе об альтернативах, разрешалось выбрать несколько вариантов.
Ранее «За рулем» рассказал о новой спецверсии внедорожника Haval.
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