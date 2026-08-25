Стартовали продажи новой спецверсии рамного внедорожника Haval

Great Wall Motor начала продажи спецверсии Haval H9 Soul Edition

В Поднебесной стартовали продажи новой модификации рамного внедорожника Haval H9 – Soul Edition. Это специальная версия, заточенная под бездорожье, причем покупателям доступны сразу два варианта силовых установок: бензиновый и дизельный.

Напомним, второе поколение H9 дебютировало в Китае еще в сентябре 2024-го. Тогда машину предлагали исключительно с бензиновым мотором, а дизель подъехал лишь в декабре того же года.

В конце 2025-го компания Great Wall Motor выкатила на местный рынок версию Cross-Country Edition – только с 2,4-литровым турбодизелем. Теперь, в рамках автосалона в Чэнду, публике показали свежую спецверсию Soul Edition. В отличие от Cross-Country, она рассчитана на более серьезное бездорожье и предлагает выбор между 2-литровым бензиновым и 2,4-литровым дизельным агрегатами.

Цены и внешние отличия Haval H9 Soul Edition

За бензиновый Soul Edition просят 239,9 тыс. юаней, что по текущему курсу около 2,96 млн рублей. Правда, с учетом скидки сумма снижается до 214,9 тыс. юаней (2,65 млн ₽). Дизельный вариант оценили дороже – в 257,9 тыс. юаней (3,18 млн ₽), а со скидкой – в 232,9 тыс. юаней (2,87 млн ₽).

Haval H9 Soul Edition

Новинку без труда можно отличить от обычного H9. Прежде всего, кузов предлагается в двух эксклюзивных цветах – желтом и сером. Эти оттенки разработаны специалистами международной компании PPG Industries по индивидуальному заказу Great Wall Motor. Для обоих вариантов применяются высококачественные светостойкие пигменты, которые не дают краске выгорать на солнце до десяти лет.

Снаружи обновок тоже хватает: черные накладки на колесные арки, иной передний бампер, другая решетка радиатора и капот с воздухозаборником. В базе стоят оригинальные 18-дюймовые диски «Armored Battle Blade» с внедорожными шинами All-Terrain. Дорожный просвет увеличили до 236 мм – это на 10 мм больше, чем у стандартной модели. За доплату в 2000 юаней (25 тыс. ₽) можно поставить шноркель, и тогда глубина преодолеваемого брода вырастает с 800 мм до внушительных 1794 мм.

Haval H9 Soul Edition

Внутри – современный набор опций: полностью светодиодная оптика, 15,6-дюймовый тачскрин мультимедиа с разрешением 2,5К, цифровая приборка на 10,25 дюйма, камеры кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», комплекс ADAS, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша. Передние кресла оснащены электрорегулировками и массажем.

Список удобств продолжается: розетка на 220 В, электропривод боковых порогов, шумоизоляционные передние стекла, автоматическое переключение дальнего света, отделка салона экокожей, беспроводная зарядка на 50 Вт, подогрев и вентиляция всех сидений, аудиосистема с десятью динамиками, атмосферная подсветка и климат-контроль.

Haval H9 Soul Edition

Технические характеристики и российские версии Haval H9

Габариты «подготовленного» внедорожника – 5076 х 1976 х 1960 мм при колесной базе 2850 мм. За счет нового бампера кузов стал длиннее всего на 6 мм. Салон пятиместный, объем багажника в стандартном состоянии – 791 литр. Углы въезда и съезда составляют 32 и 26 градусов соответственно. Буксировать при этом можно прицеп весом до 2,5 тонны.

Базовым агрегатом Soul Edition служит двухлитровый бензиновый турбомотор GW4C20B, выдающий 224 лошадиные силы и 385 Нм крутящего момента. Работает он в паре с восьмиступенчатым автоматом. По циклу WLTC расход бензина заявлен на уровне 11,2 литра на сотню, а максимальная скорость – 180 км/ч.

Дизельная версия использует двигатель GW4D24 объемом 2,4 литра, развивающий 186 л.с. и 490 Нм. Ему положена уже девятиступенчатая АКПП. Средний аппетит по WLTC – 9,3 литра на 100 км, максималка – 170 км/ч.

Обе модификации оснащаются интеллектуальным полным приводом TOD (Torque-on-Demand) с девятью режимами движения. Плюс электронные блокировки всех трех дифференциалов.

К слову, в России второе поколение Haval H9 продается в двух комплектациях – «Премиум» и «Техно+». Цены составляют 4 799 000 и 5 299 000 рублей соответственно. Правда, под капотом у такой машины только бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, работающий с восьмиступенчатой АКПП. Привод, разумеется, полный.

Haval H9 Soul Edition

О ценах на кроссоверы Haval «За рулем» уже рассказывал.

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