Водителям продолжают приходить штрафы за стоянку у воды

На каком расстоянии от рек и озер разрешена парковка по новым правилам

Любителям оставить машину ближе к воде сейчас приходится несладко. Квитанции за такую стоянку продолжают приходить, хотя еще в 2025 году Верховный суд РФ давал соответствующие разъяснения. На деле позиция высшей инстанции не стала для автомобилистов защитой от реальных проблем.

Казалось бы, после таких разъяснений можно было выдохнуть – но нет. Штрафы за парковку у водоемов по-прежнему находят водителей, и рассчитывать на то, что сотрудники на местах мгновенно изменят практику, не приходится. Причем сам факт наличия разъяснений не отменяет необходимости каждый раз думать, прежде чем остановиться.

В общем-то, совет здесь простой: не хотите получить лишнюю квитанцию – не оставляйте машину возле воды. Разъяснения Верховного суда существуют, но реальность на дорогах, увы, меняется медленнее, чем хотелось бы.

О сбоях в работе дорожных камер «За рулем» уже рассказывал.

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