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Давно напрашивалось: китайцы совместили панорамную крышу с солнечной батареей

Бренд Hongqi выпустил первый в мире гибрид солнечной батареи и панорамной крыши

Фотоэлектрическую крышу на основе перовскита запустил в прототипирование инженерный центр Hongqi.

Перовскит – это титанат кальция, довольно редкий минерал, отличающийся легкостью и гибкостью. Именно поэтому автоинженеры взяли его за основу – оставалось только придумать, как свести на нет уязвимость от воды, кислорода и ультрафиолета. Задача оказалась непростой, но в итоге прототип такой панорамной крыши генерирует в реальном времени мощность 300 Вт – этого хватает, чтобы запитать в автомобиле Hongqi кондиционер, холодильник и режим наблюдения.

Давно напрашивалось: китайцы совместили панорамную крышу с солнечной батареей

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За год такая крыша может выработать около 400 кВт·ч энергии, но это еще не предел. Hongqi планируют перенести технологию на другие кузовные детали – в частности, на капот. Если все получится, оборудованная этими панелями «электричка» сможет получать от солнца до 10 кВт·ч в день и проезжать на этом около 80 км.

Давно напрашивалось: китайцы совместили панорамную крышу с солнечной батареей

Отметим, что Hongqi принадлежит концерну FAW, так что технология первого в истории гибрида солнечной панели и панорамной крыши может получиться очень массовой.

Ранее «За рулем» рассказал, что в Geely (опять) планируют отказаться от ДВС.

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Источник:  Китайские автомобили
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