Кроссовер известной марки получил ОТТС: сколько он будет стоить и чем удивит

Эксперт Блинов назвал конкурентов и вероятную цену кроссовера Deepal S05 в РФ

Юрий Блинов, директор по маркетингу АГ «Авилон», в разговоре с агентством « АВТОСТАТ» назвал главных соперников электрического кроссовера Deepal S05. По совокупности характеристик это Geely EX5, Evolute i-SKY и UMO 5, плюс целый ряд электромобилей, которые привозят по альтернативным каналам.

Оценка рыночной ситуации

«Судя по доступной информации, S05 должен занять позицию ниже Deepal S07 и стать более доступной точкой входа в бренд. Если ориентироваться на разницу в позиционировании моделей на зарубежных рынках и текущую стоимость S07 в России, можно предположить ценовой диапазон порядка 4,5 – 5 млн рублей до учета возможных специальных программ. Но подчеркну: это именно рыночная оценка, официальной информации по российской цене у дилеров пока нет», – комментирует Юрий Блинов.

Эксперт считает, что появление модели на рынке сейчас весьма своевременно. Российский рынок электромобилей постепенно взрослеет: покупатели все чаще обращают внимание не просто на «электричку», а на официальную машину с прозрачной системой владения. Для брендов, способных такую систему обеспечить, это сейчас один из главных драйверов роста.

«Для Deepal это хорошая рыночная ситуация. Бренд уже представлен в России, развивается при поддержке крупного автомобильного концерна Changan, а S05 потенциально позволяет расширить аудиторию за счет покупателей, которым нравится технологичность и дизайн Deepal, но нужен более компактный и доступный автомобиль, чем S07. Что касается возможной внутренней конкуренции с S07, я бы не говорил о прямой каннибализации. Эти автомобили все-таки решают разные потребительские задачи. Поэтому S05, скорее, должен расширить аудиторию Deepal, чем просто перераспределить существующий спрос внутри бренда», – рассуждает Юрий Блинов.

По оценкам Блинова, при конкурентной цене и сильных дилерских программах S05 вполне способен занять от 25% до 35% в структуре продаж Deepal в России. Правда, точные прогнозы стоит делать уже после объявления российских комплектаций и цен.

Deepal S05

Технические характеристики и запуск

К слову, ранее электрокроссовер уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) – этот документ открывает дорогу официальным продажам на российском рынке.

Под капотом (вернее, под полом) у S05 полностью электрическая полноприводная установка с двумя моторами суммарной мощностью до 381 л.с., при этом длительная 30-минутная мощность составляет 146 л.с. Высоковольтная литий-железо-фосфатная батарея (LFP) размещена между осями и обеспечивает до 500 км запаса хода.

Deepal S05

Габариты автомобиля – 4620 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1600 мм в высоту, колесная база достигает 2880 мм. Подвеска полностью независимая: стойки Макферсон спереди и многорычажка сзади.

В оснащение входят дисковые тормоза на всех колесах, системы ABS, BAS, ESC, рекуперация энергии при торможении, фронтальные и боковые подушки, боковые шторки, а также терминал вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

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