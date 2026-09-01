Россияне начали отказываться от поездок на автомобиле

Аналитик Целиков: 36% водителей в РФ сократили поездки на личных автомобилях

Почти 36% водителей в России стали меньше ездить на личных автомобилях. Эти цифры озвучил Сергей Целиков – директор аналитического агентства « Автостат» – в своем Telegram-канале, где он представил данные свежего опроса.

Исследование проводилось среди подписчиков Telegram-каналов «Автостата», и в нем приняли участие более 1200 человек. 15% респондентов уменьшили количество поездок на 10-20%, 11% - на 20-50%, а еще 10% сообщили, что стали ездить совсем редко.

При этом половина опрошенных (50%) заявили, что их привычный режим передвижений не изменился, и среди них оказались владельцы бензиновых, дизельных машин и автомобилей с ГБО. 7% участников отметили, что используют электромобили или гибриды, а столько же респондентов ответили, что у них нет автомобиля, поэтому проблемы АЗС их не касаются.

Целиков также уточнил, что аудитория Telegram-каналов агентства отличается от общей структуры российских водителей по географии и профессиональному составу - в ней больше жителей столиц и представителей бизнеса.

Ранее «За рулем» рассказывал, какие правила для водителей меняются с сентября.

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