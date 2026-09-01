Что меняется для водителей с 1 сентября 2026 года

В сентябре в России вступят в силу несколько нововведений для водителей

С начала осени в России одновременно вступает в силу сразу несколько новых правил, и они касаются как обычных автовладельцев, так и профессиональных водителей.

Техосмотр: сначала оплата, потом проверка

Главное новшество в процедуре техосмотра – теперь его нельзя пройти без предварительной оплаты госпошлины в размере 500 рублей, причем деньги нужно внести до начала процедуры, а не после.

Раньше этот вопрос был не до конца урегулирован, и платить приходилось в основном операторам, теперь же порядок стал четким и понятным.

Кроме того, если у владельца нет свидетельства о регистрации или ПТС, он может принести выписку из государственного реестра транспортных средств. Сам оператор техосмотра обязан сверить по документам государственный номер, марку, модель, категорию автомобиля и VIN-код либо номер основного компонента.

Шипованная резина снова разрешена

С первого сентября запрет на шипы, который действовал летом, снимается, потому что по техническому регламенту он распространяется только на июнь, июль и август. Это значит, что с наступлением сентября водители могут спокойно переобуваться в зимнюю резину, если позволяют погодные условия.

Особенно это актуально для северных регионов, где снег может выпасть задолго до календарной зимы.

Такси – страховка стала гибче

Отдельное изменение ждет водителей такси – с сентября физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в этой сфере, смогут оформлять полис ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами) на любой срок от одного дня до года. Раньше страховка была менее гибкой, и такая возможность отсутствовала, а теперь полис можно подстроить под реальный график работы, что очень удобно для тех, кто выходит на линию не каждый день.

Кроме того, новые правила такси передают таксопаркам право устанавливать количество мест для багажа и условия его оплаты. По согласованию с водителем допускается перевозка негабаритного багажа в салоне при условии безопасности. Для инвалидов закреплен бесплатный провоз кресел-колясок.

Новый режим труда и отдыха для водителей

Обновились и правила режима труда и отдыха для профессиональных водителей, которые будут действовать до 2032 года. Базовая норма рабочей недели осталась прежней – 40 часов, но работодателям разрешили применять суммированный учет времени, как правило, за месяц, а по согласованию с профсоюзом можно увеличить этот период до трех месяцев.

Обычная смена по-прежнему не должна превышать десяти часов, однако для таксистов, аварийных служб, коммунальщиков и инкассаторов допускается увеличение до двенадцати часов. При этом строго прописаны и перерывы: если смена длится больше четырех часов, полагается отдых от тридцати минут до двух часов, а при смене свыше восьми часов – уже два таких перерыва.

По закону каждую неделю водитель должен отдыхать не менее 45 часов. В отдельных случаях, при выполнении ряда условий, этот срок разрешено сокращать до одних суток (24 часов). Этот порядок будет действовать до сентября 2032 года.

Грузоперевозки: переход на электронные документы

Для грузоперевозчиков с сентября начинается переход на электронные документы через государственную систему, включая накладные, заказы и заявки, при этом утверждено несколько исключений. Бумажные версии пока еще можно использовать, до марта следующего года за них не будут штрафовать, а лишь устно предупреждать, чтобы у бизнеса было время адаптироваться к новым требованиям.

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