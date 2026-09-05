В кемпере Beauer X8 при ширине 2 метра — 8 спальных мест.  Как это?

Кемпер-трансформер Beauer X8 превращается в мобильный дом за 60 секунд

Французская компания Beauer представила кемпер X8, который способен удивить даже бывалых путешественников.

На дороге этот прицеп выглядит скромно – его ширина составляет всего 2,05 метра, и в таком компактном корпусе сложно представить комфортное размещение для 8 человек. Однако секрет кроется в трансформации, которая занимает меньше минуты. Длина / ширина / высота: 6,65 / 2,05 – 4,80 / 2,90 м.

Достаточно нажать кнопку, и боковые модули раздвигаются с помощью электрических цилиндров, расширяя пространство. Жилая площадь мгновенно увеличивается до 30 квадратных метров, а встроенная мебель, сложенная в дороге, автоматически занимает правильные позиции.

Внутри появляются две отдельные спальни с полноценными двуспальными кроватями, два раскладных дивана и даже гардеробная. Вторая спальня при желании превращается в рабочий кабинет, а обеденная зона на восемь человек легко трансформируется в дополнительное спальное место.

Кухня оборудована холодильником на 190 литров, мойкой и газовой плитой, но производитель предлагает еще и роскошные опции – индукционную панель, духовку, посудомоечную и даже стиральную машину. В ванной комнате есть отдельный душ и кассетный туалет. Большие окна наполняют интерьер светом, усиливая ощущение простора.

Однако за комфорт приходится платить: снаряженная масса кемпера достигает 2600 кг при разрешенных 2700 кг, оставляя водителю всего 100 кг для багажа. Это требует мощного тягача и продуманного подхода к упаковке вещей. Энергоснабжение обеспечивает литиевая батарея емкостью 150 А·ч с возможностью увеличения до 200 А·ч и установки солнечных панелей. Предусмотрены баки для воды емкостью по 55 литров.

Стоимость такого мобильного дома стартует от 109 990 евро, и это отнюдь недешево. Однако Beauer X8 доказывает, что компактность на дороге не обязательно означает тесноту на стоянке.

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