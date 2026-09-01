Avatr 11 сменил акценты: теперь дело в деталях

Обновленный кроссовер Avatr 11 получил новый стиль, аромат и зарядку для дома

Люксовый бренд Avatr представил обновленный электрический кроссовер Avatr 11 образца 2026 года.

Вместо глубокой модернизации техники производитель сосредоточился на том, что водитель и пассажиры чувствуют каждый день: внешний вид, атмосфера в салоне и удобство в мелочах.

Avatr 11

В экстерьере главную роль сыграли черные глянцевые вставки, которые теперь проходят по периметру кузова, обрамляют окна и оптику.

Нижняя часть кузова также получила аккуратную отделку: бамперы и боковые пороги визуально прижимают автомобиль к дороге, подчеркивая его широкую стойку и добавляя динамики даже на месте.

В салоне появилась функция ароматизации с тремя сменными картриджами и авторскими композициями. Запах теперь становится частью поездки наравне с климатом или подсветкой – тонкий, но заметный шаг к тому, чтобы интерьер воспринимался по-настоящему изыскано.

При этом уровень комфорта остался на высоте: натуральная кожа, передние кресла с восьмирегулировками, выдвижные опоры для ног и режим Zero-gravity для полного расслабления. Подогрев, вентиляция и массаж с настраиваемой интенсивностью делают посадку индивидуальной для любого водителя.

Цифровая часть привычна для модели: центральный дисплей диагональю 15,6 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также аудиосистема Meridian с 25 динамиками. В комплекте с автомобилем идет фирменная зарядная станция мощностью 11 кВт – практичное решение для тех, кто хочет заряжать свой автомобиль дома, без оглядки на городские сети.

Покупателю предлагают четыре варианта отделки салона и семь цветов кузова, включая два матовых оттенка. Плюс восьмилетняя заводская гарантия и обслуживание у официальных дилеров.

Обновленный Avatr 11 уже в продаже у дилеров. Цены стартуют от 6 990 000 рублей.

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