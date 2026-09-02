Кроссовер Renault Scenic пережил масштабное обновление и сильно подешевел

Открыты заказы на обновленный Renault Scenic E-Tech с ценами от 3,19 млн рублей

Во Франции открыт прием заказов на обновленный Renault Scenic E-Tech 2027 модельного года. Базовая версия оценивается в 31 750 евро (3,19 млн рублей) – для сравнения, прежний Scenic стоил минимум 40 200 евро (4,04 млн рублей). Любопытно, что при таком снижении цены кроссовер в начальном исполнении стал заметно лучше.

Renault Scenic E-Tech 2027

В базовой комплектации теперь предусмотрена батарея на 67 кВтч: запас хода вырос с 420 до 467 км. Батарея на 89 кВтч доступна за доплату – с ней машина проезжает без подзарядки до 642 км, что ставит кроссовер в один ряд с самыми дальнобойными одноклассниками. Во всех версиях установлен 220-сильный электромотор.

Renault Scenic E-Tech 2027

Мультимедийный комплекс тоже модернизировали: интерфейс работает быстрее, а в систему интегрирован голосовой ассистент на базе искусственного интеллекта. Появилась и новая беспроводная зарядка, которая защищает смартфон от перегрева.

Заметно расширился и технологический арсенал. Уже в базе доступен адаптивный круиз-контроль, а новая функция может одновременно отслеживать несколько машин вокруг. Бортовая электроника автоматически подстраивает режим движения под стиль водителя. Добавили контроль внимания и предиктивное эко-вождение, помогающее экономить энергию.

Интерьер Renault Scenic E-Tech 2027

Ранее «За рулем» рассказывал, какие электромобили считаются самыми экономичными.

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