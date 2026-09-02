Рыночная доля электрокаров в России установила рекорд

Аналитик Целиков: Доля электромобилей в РФ в августе впервые достигла 2%

Электромобили постепенно завоевывают российский рынок: в августе их доля впервые достигла 2%. О таком достижении 1 сентября в своем Telegram-канале рассказал директор аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков.

Подключаемые гибриды (PHEV и EREV) в августе сохранили 5-процентную отметку. А вот если сюда же добавить все остальные типы гибридов, включая мягкие, то легковые машины с электрифицированными двигателями в сумме занимают уже больше 11% рынка.

Среди чистых электрокаров в августе лидерство вернул себе российский Evolute: на бренд пришлось более четверти продаж. Успех аналитик объясняет началом отгрузок ранее заказанных кроссоверов I-Joy.

В категории альтернативного импорта уверенно лидирует Changan Qiyuan Q05. За четыре последние недели таких электрических паркетников продано более 500 штук. Спрос, как отметил эксперт, обеспечивает «цена этой "доутильной" модели».

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