Четверть машин станет электрической: главное из новой стратегии автопрома РФ

Правительство РФ обновило стратегию автопрома до 2035 года

Правительство России утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Документ предусматривает ежегодный выпуск не менее 2,8 млн транспортных средств, укрепление технологической независимости и рост доли электрических и гибридных моделей.

Первый вице- премьер Денис Мантуров заявил, что задачу по сохранению заводов, коллективов и инженерных компетенций после 2022 года можно считать выполненной. «После 2022 года основной акцент государства был сделан на сохранение предприятий, коллективов, инженерных компетенций. Эту задачу можно считать выполненной», – подчеркнул он.

Он представил ключевые положения стратегии. По сути, главный ориентир – опора на российскую технологическую базу. Компании должны сохранять контроль над разработками, развивать инжиниринговые центры и самостоятельно модифицировать платформы и компонентные решения.

Развитие технологий и унификация

В документе заложен принцип сквозной унификации. Общие узлы и решения будут использоваться на разных моделях и производственных площадках различных производителей.

На заводах продолжат роботизацию, автоматизацию и цифровизацию. Комплексная модернизация должна обеспечить рост производительности труда примерно на 10% в год.

До 2035 года основу производства по-прежнему составят машины с двигателями внутреннего сгорания, в том числе на газу. Зато в легковом сегменте будет расти доля электромобилей и гибридов – к концу периода она достигнет 25% выпуска.

Предприятиям обещан широкий круг мер господдержки. Это и финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, и стимулирование спроса. Дорожную карту реализации стратегии Минпромторг представит в течение трех месяцев.

Поддержка отрасли и наполнение рынка

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил продолжить всестороннюю поддержку предприятий. Он увязал эту работу с наполнением внутреннего рынка отечественными автомобилями, которые должны быть современными и доступными широкому кругу граждан.

«Наша основная задача – наполнить внутренний рынок российскими автомобилями, которые отвечали бы современным требованиям. При этом они должны быть доступны широкому кругу наших граждан. Такое поручение давал глава государства. Надо сделать все для этого», – заявил Михаил Мишустин.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что к омпания Hongqi первой в Китае установила солнечную панель на автомобиль.

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