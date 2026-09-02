Четверть машин станет электрической: главное из новой стратегии автопрома РФ
Правительство России утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Документ предусматривает ежегодный выпуск не менее 2,8 млн транспортных средств, укрепление технологической независимости и рост доли электрических и гибридных моделей.
Первый вице- премьер Денис Мантуров заявил, что задачу по сохранению заводов, коллективов и инженерных компетенций после 2022 года можно считать выполненной. «После 2022 года основной акцент государства был сделан на сохранение предприятий, коллективов, инженерных компетенций. Эту задачу можно считать выполненной», – подчеркнул он.
Он представил ключевые положения стратегии. По сути, главный ориентир – опора на российскую технологическую базу. Компании должны сохранять контроль над разработками, развивать инжиниринговые центры и самостоятельно модифицировать платформы и компонентные решения.
Развитие технологий и унификация
В документе заложен принцип сквозной унификации. Общие узлы и решения будут использоваться на разных моделях и производственных площадках различных производителей.
На заводах продолжат роботизацию, автоматизацию и цифровизацию. Комплексная модернизация должна обеспечить рост производительности труда примерно на 10% в год.
До 2035 года основу производства по-прежнему составят машины с двигателями внутреннего сгорания, в том числе на газу. Зато в легковом сегменте будет расти доля электромобилей и гибридов – к концу периода она достигнет 25% выпуска.
Предприятиям обещан широкий круг мер господдержки. Это и финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, и стимулирование спроса. Дорожную карту реализации стратегии Минпромторг представит в течение трех месяцев.
Поддержка отрасли и наполнение рынка
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил продолжить всестороннюю поддержку предприятий. Он увязал эту работу с наполнением внутреннего рынка отечественными автомобилями, которые должны быть современными и доступными широкому кругу граждан.
«Наша основная задача – наполнить внутренний рынок российскими автомобилями, которые отвечали бы современным требованиям. При этом они должны быть доступны широкому кругу наших граждан. Такое поручение давал глава государства. Надо сделать все для этого», – заявил Михаил Мишустин.
Ранее «За рулем» уже рассказывал, что к омпания Hongqi первой в Китае установила солнечную панель на автомобиль.
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