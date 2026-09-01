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Разработан кроссовер, который не нужно заправлять: как это возможно

Компания Hongqi первой в Китае установила солнечную панель на автомобиль

Первый в Китае прототип кроссовера с солнечной панелью на крыше создала компания Hongqi. Речь о модели EHS7, которая на домашнем рынке продается как Tiangong 08. Зарубежные компании не раз пытались внедрить нечто похожее, но в Китае Hongqi стал первым, кто довел идею до прототипа.

В основе панели – перовскитные фотоэлектрические элементы. При хорошем освещении крыша выдает до 400 кВтч в год, а ежедневная подпитка увеличивает запас хода примерно на 80 км.

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В компании подсчитали: этого достаточно, чтобы покрыть суточные поездки 85% китайских водителей электрокаров. По сути, большинству автомобилистов такая добавка позволит не думать о зарядке в течение дня.

Hongqi EHS7
Hongqi EHS7

Серийное внедрение и надежность

Сроки появления таких панелей на серийных машинах компания не раскрывает. Зато разработчик подчеркивает: элементы получились легкими, гибкими и дешевыми в производстве. Похоже, именно поэтому их планируют интегрировать не только в крышу, но и в другие детали кузова.

Правда, перед запуском предстоит решить вопросы с надежностью. Если инженеры справятся, солнечные панели помогут Hongqi укрепить позиции на рынке электрокаров, где бренд пока уступает прямым конкурентам.

Ранее «За рулем» рассказывал о кроссовере с низким расходом и мощным мотором.

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Источник:  Авто Mail
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