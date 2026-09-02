Больше 1000 машин в сутки: в РФ появилась огромная зарядка для электрокаров

В Санкт-Петербурге открыт крупнейший в СНГ зарядный хаб для электромобилей

Зарядный хаб «Правобережный» в Санкт-Петербурге стал крупнейшим подобным объектом в СНГ.

Этот новый зарядный хаб открыли в Северной столице 2 сентября. Он рассчитан на обслуживание интенсивного потока машин: пропускная способность составляет 1100 единиц электрического транспорта в сутки. Внутри комплекса трафик разделяется: отдельно заряжаются частные клиенты, каршеринг, коммунальная техника и автобусы. К их услугам – 22 электрозарядных станции и 80 зарядных портов мощностью от 160 до 240 кВт.

«Правобережный» – уже пятый электрозарядный хаб в Петербурге. Такие комплексные зарядки функционируют на дороге на Турухтанные острова, Кондратьевском проспекте, улице Кременчугской и улице Ольги Берггольц. С 2023 года в Питере появилось 146 быстрых электрозарядных станций мощностью свыше 149 кВт. И немудрено: в городе зарегистрировано более 7 тысяч электрокаров и более 15 тысяч гибридов с функцией подзарядки.

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