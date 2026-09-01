Нашумевший кроссовер популярного бренда — уже в России

Российские дилеры Li Auto начали получать новые кроссоверы L9 Livis

Новые флагманские кроссоверы китайского бренда Li Auto начали поставляться в российскую дилерскую сеть.

Как пишет источник, некоторые автосалоны еще до официальной российской презентации 2 сентября уже предлагали оформить предзаказ на новый Li Auto L9 Livis – разбег цен составляет от 12,5 до 13,15 млн рублей. Для сравнения, в Казахстане L9 Livis с предустановленными сервисами Яндекса начали продавать по 51 900 000 тенге (около 8,6 млн рублей), а более простая версия L9 Ultra стоит 43 990 000 тенге, то есть примерно 7,3 млн рублей.

Про версию для РФ известно, что она получит навигацию с локальными картами, развлекательную систему с популярными стриминговыми платформами, возможность создания мастер-аккаунта по электронной почте (для официального обновления приложений «по воздуху») и европейский зарядный разъем CCS2.

L9 Livis – флагманская модель бренда с последовательным гибридом в качестве силовой установки: стоящий под капотом 1,5-литровый безногенератор питает батарею емкостью 72,2 кВт·ч, подающую энергию на тяговые электромоторы с отдачей 571 л.с. Электрический запас хода составляет 350 км, суммарный – до 1650 км по китайскому циклу CLTC.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае стартует новый минивэн Li Auto – по всей видимости, и он вскорости приедет в РФ.