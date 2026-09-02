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Бренд Esteo только вышел на рынок и уже стал лидером одного из сегментов

Esteo стал лидером премиум-сегмента гибридов в РФ

Август перекроил расстановку сил среди премиальных гибридов в России: на первую строчку по объему продаж вышел бренд Esteo. Дилерская сеть марки реализовала за месяц 1516 автомобилей, хотя старт продаж обновленной линейки – Exlantix ET8, ET и нового Esteo V27 – пришелся только на начало месяца.

Автомобили ESTEO
Автомобили ESTEO

Именно гибридное направление дало ключевой результат. В августе на учет поставили 933 гибридных автомобиля Esteo, и этого оказалось достаточно, чтобы обойти конкурентов в премиальном классе.

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Локомотивом спроса стал внедорожник Esteo V27. С момента появления модели у дилеров прошло меньше месяца, а на российском учете уже значится 348 таких машин. Столь быстрый отклик рынка подтверждает: философия бренда, соединяющая передовые технологии, впечатляющую динамику и повседневную практичность в премиальном исполнении, оказалась востребованной.

Для компании, которая лишь недавно начала работать на российском рынке, уверенный старт стал заявкой на серьезные результаты. Сейчас Esteo ставит перед собой амбициозные цели укрепления лидерства в этом сегменте.

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Источник:  пресс-служба Esteo
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