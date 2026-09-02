Tenet Plus L6: объявлены цены на новинку

Цены на среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6 начинаются от 2 890 000 рублей

Российская марка Tenet Plus раскрыла рекомендованные розничные цены на среднеразмерный кроссовер L6. Модель предложат в двух версиях: «Элегант» за 2 890 000 рублей и «Ультра» за 3 040 000 рублей. Когда автомобиль поступит в продажу – пока неизвестно, дата старта будет объявлена отдельно.

Обе модификации оснащаются передним приводом и 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. Двигатель с распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ работает в связке с 6-диапазонным роботом с двумя сцеплениями.

Tenet Plus L6

В базе «Элегант» уже есть расширенный зимний пакет: дистанционный запуск, подогрев кресел (1-й и 2-й ряд), руля, лобового стекла и омывающих форсунок. В салоне – цифровая панель с диагональю 8,8 дюйма и мультимедийный блок с вертикальным 13,2-дюймовым экраном, поддерживающим беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Для смартфонов предусмотрена 50-ваттная беспроводная зарядка.

Топ-версия «Ультра» добавляет панорамную крышу с люком, электроуправляемую пятую дверь, аудиосистему SONY с восемью динамиками, вентиляцию передних сидений и 19-дюймовые легкосплавные диски с глянцевым покрытием.

По габаритам Tenet Plus L6 – представитель класса C+: длина – 4 554 мм, колесная база – 2 700 мм, клиренс – 187 мм. Производитель подчеркивает, что кроссовер адаптирован к российским условиям: на внутренней стороне капота усилены тепло– и шумоизоляция, а по передней кромке и у крыльев установлены уплотнители, защищающие моторный отсек от грязи.

В четвертом квартале 2026 года линейку пополнит полноприводная модификация с 1,5-литровым турбодвигателем, форсированным до 150 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал о тизере нового российского «кибер-кроссовера».

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