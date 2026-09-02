Опубликован первый тизер «кибер-кроссовера» под российским брендом

Раскрыта внешность компактного кроссовера Jeland C4, который скоро появится в РФ

Российская марка Jeland раскрыла внешность своего готовящегося к выходу компактного кроссовера Jeland C4 – модель позиционируется как «кибер-кроссовер» и пополнит молодежную C-серию бренда, где уже присутствует кроссовер C5.

На данный момент компания ограничилась единственным затемненным тизером, не раскрывая технических характеристик, комплектаций или сроков старта продаж. Однако даже на этом снимке можно разглядеть некоторые стилистические решения.

Jeland C4

Внешность Jeland C4 выделяется двухъярусной головной оптикой: сверху – узкие горизонтальные светодиодные полосы, визуально стягивающиеся к центру, снизу – массивные прямоугольные блоки фар.

Профиль автомобиля отличается покатой крышей, сильно наклоненной лобовой стойкой, крупными задними боковыми стойками, выдвижными дверными ручками и выраженной плечевой линией.

По неофициальным данным, технической базой для новинки послужил китайский кроссовер Omoda C4 (в процессе разработки на домашнем рынке известный как C3), выпускаемый концерном Chery.

Напомним, бренд Jeland создан в рамках партнерства российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Производство развернуто на мощностях бывшего завода General Motors в Шушарах (Санкт-Петербург), принадлежащих «АГР». Предприятие обеспечивает полный цикл – сварку, окраску кузовов и финальную сборку.

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