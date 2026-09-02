Компания Li Auto объявила российские цены на новый Li L9 Livis

Новый гибридный кроссовер Li L9 Livis будет стоить в России от 12,7 млн рублей

Прием предзаказов на новый кроссовер Li L9 в версии Livis официально объявлен – цены стартуют с 12 690 000 рублей.

Гарантия на саму машину составляет 3 года или 100 000 км пробега. На батарею и электропривод действует отдельная гарантия: 8 лет или 160 000 км.

В российской версии мультимедийная система Li L9 Livis получила интегрирванные сервисы «Яндекса». Из продвинутых систем безопасности – комплекс четырех лидаров и двух процессоров M100. Внешние отличия – двухцветный окрас, адаптивные матричные фары и диски 22".

Напомним, новый Li L9 Livis получил активную подвеску с отдельными гидронасосами на каждом колесе и полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами – оба компонента программно увязаны с 800-вольтовой архитектурой автомобиля. Силовая установка – последовательный гибрид (REEV) из турбомотора-генератора и тяговых электродвигателей с отдачей 571 л.с. и 710 Нм. Суммарный запас хода – до 1370 км по циклу WLTC.

Ранее «За рулем» сравнил цены на новый Li L9 Livis в России и в Казахстане.