«Москвич» начнет выпуск нового автомобиля

«Москвич» выпустит первый гибрид на базе кроссовера М70 в 2027 году

На полях Восточного экономического форума генеральный директор автозавода « Москвич» Елена Фролова поделилась планами компании по выпуску гибридной версии кроссовера М70. По данным ТАСС, это будет первый гибрид в истории бренда.

Работы над проектом уже в активной фазе. За основу взяли недавно вышедший М70 из обновленной линейки «M», так что серийное производство новинки запланировано на 2027 год, хотя менеджмент рассчитывает сократить этот срок. Кстати, подготовка идет полным ходом: на заводе смонтировано оборудование для роботизированной сварки, необходимое под выпуск модели.

Напомним, конвейерная сборка М70 и М90 стартовала еще в декабре 2025-го, а в марте 2026 года обе модели поступили в продажу. Базовый М70 с учетом акций и специальных предложений сейчас стоит от 2,7 млн рублей, а флагманский М90 оценивается минимум в 3,9 млн.

В актуальной гамме М70 доступен в двух исполнениях – «Драйв» и «Ультра». Моторная гамма включает бензиновые турбодвигатели объемом 1,5 или 2,0 литра, которые сочетаются с роботом либо с девятидиапазонным автоматом. Старшая модель М90 предлагается только в версии «Ультимейт»: двухлитровый двигатель и классическая автоматическая коробка передач.

Ранее «За рулем» рассказывал о том, как «Москвич» внедряет российские электронные системы в свои кроссоверы.

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